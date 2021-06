Fallencourt Fallencourt Fallencourt, Seine-Maritime Fête patronale de Fallencourt Fallencourt Fallencourt Catégories d’évènement: Fallencourt

Seine-Maritime

Fête patronale de Fallencourt Fallencourt, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Fallencourt. Fête patronale de Fallencourt 2021-07-04 07:00:00 – 2021-07-04 18:00:00

Fallencourt Seine-Maritime Fallencourt Au programme du weekend :

Fête et Brocante en centre-bourg à partir de 7h00 – Emplacement gratuit – Buvette sur place

Attraction foraine tout au long du weekend

Réservation des emplacements :

– M BERTHE : 06 65 65 30 46 ou M ROUSSELET Alain : 02 35 93 74 93

