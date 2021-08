Champagney Champagney Champagney, Haute-Saône Fête Patronale de Champagney Champagney Champagney Catégories d’évènement: Champagney

Haute-Saône

Fête Patronale de Champagney 2021-08-13 – 2021-08-15

Champagney Haute-Saône La commune de Champagney et le comité d’animation organise la fête patronale sur la place Charles de Gaulle.

Nombreuses animations prévues, vide grenier le 15 août.

Le dimanche 15 août, à 22h30, la commune de Champagney s’associe avec celle de Ronchamp pour vous proposer les Feux d’artifices sur Les Ballastières.

