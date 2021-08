Bois-d'Amont Bois-d'Amont Bois-d'Amont, Jura Fête patronale de Bois d’Amont Bois-d’Amont Bois-d'Amont Catégories d’évènement: Bois-d'Amont

Jura

Fête patronale de Bois d’Amont Bois-d’Amont, 4 septembre 2021, Bois-d'Amont. Fête patronale de Bois d’Amont 2021-09-04 – 2021-08-23

Bois-d’Amont Jura Bois-d’Amont Jura C’est la fête à Bois d’Amont ! 3 jours de festivités !

Au programme : vide grenier le dimanche, marché artisanal tout le week-end, nombreuses animations : danse , théâtre, jeux, ski à roulettes, biathlon, balade à poney, combat médiéval, cani rando, initiation slackline…etc. Ainsi qu’une fête foraine !

Petite restauration sur place : buvette, crêpes, smoothyclette.

Pass sanitaire obligatoire +33 6 77 82 20 01 C’est la fête à Bois d’Amont ! 3 jours de festivités !

Au programme : vide grenier le dimanche, marché artisanal tout le week-end, nombreuses animations : danse , théâtre, jeux, ski à roulettes, biathlon, balade à poney, combat médiéval, cani rando, initiation slackline…etc. Ainsi qu’une fête foraine !

Petite restauration sur place : buvette, crêpes, smoothyclette.

Pass sanitaire obligatoire dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bois-d'Amont, Jura Autres Lieu Bois-d'Amont Adresse Ville Bois-d'Amont lieuville 46.52384#6.12668