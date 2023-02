Fête patronale d’Arcachon Arcachon Catégories d’Évènement: Arcachon

Gironde

Fête patronale d’Arcachon, 25 mars 2023, Arcachon . Fête patronale d’Arcachon Boulevard de la Côte d’Argent Arcachon Gironde

2023-03-25 10:00:00 – 2023-03-25 Arcachon

Gironde 10h Messe, procession jusqu’à la Croix des Marins, prière pour les Péris en Mer, bénédiction de la Mer, jeté de couronne avec le « Comité des Femmes des Marins Pêcheurs du Bassin », l’association « des femmes en partage » et le « Comité d’entraide aux familles des Péris en Mer », depuis la vedette de la SNSM.

A la Basilique Notre-Dame

Tél. : 0557720695 En journée

Concerts et spectacles de rues dans toute la ville.

À partir de 19h

• Soirée tapas par les Halles du marché.

• Spectacle

• Concert

Place des Marquises 10h Messe, procession jusqu’à la Croix des Marins, prière pour les Péris en Mer, bénédiction de la Mer, jeté de couronne avec le « Comité des Femmes des Marins Pêcheurs du Bassin », l’association « des femmes en partage » et le « Comité d’entraide aux familles des Péris en Mer », depuis la vedette de la SNSM.

A la Basilique Notre-Dame

Tél. : 0557720695 En journée

Concerts et spectacles de rues dans toute la ville.

À partir de 19h

• Soirée tapas par les Halles du marché.

• Spectacle

• Concert

Place des Marquises droit réservé

Arcachon

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Boulevard de la Côte d'Argent Arcachon Gironde Ville Arcachon lieuville Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon /

Fête patronale d’Arcachon 2023-03-25 was last modified: by Fête patronale d’Arcachon Arcachon 25 mars 2023 Arcachon Boulevard de la Côte d'Argent Arcachon Gironde Gironde

Arcachon Gironde