FÊTE PATRONALE Cléry-le-Petit, 18 septembre 2021, Cléry-le-Petit. FÊTE PATRONALE 2021-09-18 – 2021-09-19

Cléry-le-Petit Meuse Cléry-le-Petit La commune de Cléry-le-Petit et l’association La Gaillette organisent une fête patronale.

Ouverture de la fête et des attractions samedi à partir de 17 h. Buvette et petite restauration samedi soir et dimanche midi. Attractions foraines – Structure gonflables – Glaces – Buvette – Petite restauration Infos au 03 29 80 95 39 – Facebook : clerylepetit +33 3 29 80 95 39 Commune de Cléry dernière mise à jour : 2021-09-09 par

lieuville 49.36898#5.17943