26 rue de la Mairie Chenières Meurthe-et-Moselle

2022-08-06 – 2022-08-07 Chenières

Meurthe-et-Moselle Chenières Fête patronale.

Attractions foraines sur la place de l’école à partir du samedi à 17h et jusqu’au dimanche soir.

Buvette et restauration.

Feu d’artifice le samedi à 22h30.

Dimanche : vide-greniers et exposition de véhicules anciens de 6h à 18h, rues de la Corvée et de l’église. +33 3 82 24 20 80 Shopin

Lieu Chenières Adresse 26 rue de la Mairie Chenières Meurthe-et-Moselle

