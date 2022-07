FÊTE PATRONALE Chauvoncourt Chauvoncourt Catégories d’évènement: Chauvoncourt

Meuse

FÊTE PATRONALE Chauvoncourt, 16 juillet 2022, Chauvoncourt. FÊTE PATRONALE

Chauvoncourt Meuse

2022-07-16 – 2022-07-17 Chauvoncourt

Meuse Chauvoncourt Fête patronale à Chauvoncourt avec un concours de quilles sur les deux jours (nombreux lots en jeu), un bal animé par un DJ le samedi soir, et une kermesse avec château gonflable et jeux d’antan le dimanche après-midi. afl.chauvoncourt@orange.fr +33 3 29 90 23 62 Chauvoncourt

