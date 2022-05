Fête patronale Busserolles Busserolles Catégories d’évènement: Busserolles

Dordogne

Fête patronale Busserolles, 16 juillet 2022, Busserolles. Fête patronale Busserolles

2022-07-16 – 2022-07-18

Busserolles Dordogne Fête foraine pendant trois jours : manèges, tir à la carabine, pêche aux canards, pouss pouss.

Samedi soir : entrecôte frites (sur réservation) – soirée dansante

Dimanche après-midi animations en recherche, soirée feu d’artifice

Lundi soirée omelette Fête foraine pendant trois jours : manèges, tir à la carabine, pêche aux canards, pouss pouss.

Samedi soir : entrecôte frites (sur réservation) – soirée dansante

Dimanche après-midi animations en recherche, soirée feu d’artifice

Lundi soirée omelette +33 6 89 33 91 02 Fête foraine pendant trois jours : manèges, tir à la carabine, pêche aux canards, pouss pouss.

Samedi soir : entrecôte frites (sur réservation) – soirée dansante

Dimanche après-midi animations en recherche, soirée feu d’artifice

Lundi soirée omelette OTPN

Busserolles

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Busserolles, Dordogne Autres Lieu Busserolles Adresse Ville Busserolles lieuville Busserolles Departement Dordogne

Busserolles Busserolles Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/busserolles/

Fête patronale Busserolles 2022-07-16 was last modified: by Fête patronale Busserolles Busserolles 16 juillet 2022 Busserolles Dordogne

Busserolles Dordogne