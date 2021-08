Bayet Bayet Allier, Bayet Fête patronale Bayet Bayet Catégories d’évènement: Allier

Bayet

Fête patronale Bayet, 5 septembre 2021, Bayet. Fête patronale 2021-09-05 – 2021-09-05

Bayet Allier Bayet Vide-Grenier – Messe à 9h30 – Repas festif à 12h30 sur réservation au Marronnier 04 70 45 14 57. Marche – Concours de vélos fleuris – Démonstration de danses latines – Fabrication de jus de pommes – Jeux pour enfants, animations – Expositions. dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails