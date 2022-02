Fête patronale Barrais-Bussolles Barrais-Bussolles Catégories d’évènement: Allier

Barrais-Bussolles

Fête patronale Barrais-Bussolles, 27 août 2022, Barrais-Bussolles. Fête patronale Barrais-Bussolles

2022-08-27 – 2022-08-29

Barrais-Bussolles Allier Barrais-Bussolles Organisée par le Comité des fêtes. Bal des jeunes le samedi soir à 22h30, fête dimanche et lundi à partir de 15h. +33 4 70 99 35 34 Barrais-Bussolles

Détails Catégories d'évènement: Allier, Barrais-Bussolles

Barrais-Bussolles Allier