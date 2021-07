Aumur Aumur Aumur, Jura Fête patronale Aumur Aumur Catégories d’évènement: Aumur

Jura

Fête patronale Aumur, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Aumur. Fête patronale 2021-07-16 – 2021-07-18

Aumur Jura Aumur Fête Patronale (manège, buvette avec restauration rapide à emporter.) commune-d-aumur@orange.fr +33 3 84 70 10 23 Fête Patronale (manège, buvette avec restauration rapide à emporter.) dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Aumur, Jura Étiquettes évènement : Autres Lieu Aumur Adresse Ville Aumur lieuville 47.05954#5.34602

Évènements liés