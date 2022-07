Fête patronale à Sissy Sissy, 6 août 2022, Sissy.

Fête patronale à Sissy

2022-08-06 – 2022-08-08

C’est la fête à Sissy du 6 au 8 août au terrain Bernard Hubart !

Outre la fête foraine qui s’installe pendant ces 3 jours, sont prévus :

– un concert d’Harvester Acoustic et Florent de Rock in Sissy le samedi.

– un feu d’artifice le samedi à 23 heures.

– une brocante le dimanche de 6h à 18h.

– une exposition de voitures, motos et mobylettes anciennes le dimanche…

+33 9 60 39 77 07

