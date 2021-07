Saint-Goin Saint-Goin Pyrénées-Atlantiques, Saint-Goin Fête Patronale à Saint-Goin Saint-Goin Saint-Goin Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Fête Patronale à Saint-Goin Saint-Goin, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Saint-Goin. Fête Patronale à Saint-Goin 2021-07-25 – 2021-07-25

Saint-Goin Pyrénées-Atlantiques Fête patronale de la commune avec au programme : l’habituel tournoi de pétanque mais aussi un repas de village

organisé par le comité des fêtes et d’autres animations au cours de la journée.

+33 5 59 88 00 03

