Fête patronale à Reterre Reterre Reterre Catégorie d’évènement: Reterre

Fête patronale à Reterre Reterre, 9 juillet 2022, Reterre. Fête patronale à Reterre

OT d’Auzances Haute Vienne TourismeHaute Vienne Tourisme Reterre

2022-07-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-10 23:30:00 23:30:00 Reterre Creuse Reterre Samedi 9 juillet et dimanche 10 juillet 2022 à partir de 14h

Chasse au trésors, concert, barbecue, pétanque, randonnée, défilé de chars, feu d’artifice… Reterre

dernière mise à jour : 2022-06-28 par OT d’Auzances Haute Vienne TourismeHaute Vienne Tourisme

Détails Catégorie d’évènement: Reterre Autres Lieu Reterre Adresse OT d'Auzances Haute Vienne TourismeHaute Vienne Tourisme Reterre Ville Reterre lieuville Reterre

Reterre Reterre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reterre/

Fête patronale à Reterre Reterre 2022-07-09 was last modified: by Fête patronale à Reterre Reterre Reterre 9 juillet 2022 OT d'Auzances Haute Vienne TourismeHaute Vienne Tourisme

Reterre