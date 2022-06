Fête patronale

Fête patronale, 3 juillet 2022, . Fête patronale

Rites et fêtes religieuses en Alsace. A 10h Grand-messe en plein air aux abords de la Sauer suivie à 11h d’une Chorégraphie de barques à fonds plat sur le plan d’eau de la Sauer sur le thème « Les surnoms et sobriquets des villages de l’Outre-Forêt ». Possibilité de prendre le repas sur place; Rouleau/flageolets et Knacks/salade de Pommes de terre.

Rites et fêtes religieuses en Alsace.

