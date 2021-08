Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin, Masevaux-Niederbruck Fête paroissiale Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Fête paroissiale

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin Masevaux-Niederbruck

La traditionnelle fête paroissiale

A l'occasion de l'Assomption, le Conseil de Fabrique organise la traditionnelle kermesse paroissiale au profit de la Chapelle de Houppach. Venez assister à la messe à 10h, à l'inauguration des travaux à 11h15 et à l'apéritif à 11h30. Un repas vous sera proposé à 13h à la salle polyvalente de Masevaux. Réservation pour le repas au 03 89 38 83 19. Pass sanitaire demandé pour le repas.

15 août 2021

