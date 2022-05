FÊTE PAROISSIALE

2022-06-12 12:30:00 – 2022-06-12 14:00:00 Participez à la célébration de la messe solennelle, de la bénédiction des bateaux et des vêpres solennelles par l’archiprêtré de Yutz. La convivialité est de mise : pique-nique et activités estivales sont de la partie.

Restaurations sur place proposées. dernière mise à jour : 2022-05-19 par

