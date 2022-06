Fête Pain au Moulin Plouguenast-Langast, 28 août 2022, Plouguenast-Langast.

Fête Pain au Moulin Plouguenast Guette-es-Lièvres Plouguenast-Langast

2022-08-28 – 2022-08-28 Plouguenast Guette-es-Lièvres

Plouguenast-Langast 22150

Au pied du Moulin à eau dans la prairie.

Au programme : dès le matin vide grenier. Le blé noir dans tous ses états (exposition et témoignages sur le culture et l’utilisation du blé noir). Fabrication de fagots (démonstrations)

Ateliers pain pour enfants. Atelier galettes de blé noir cuites au feu de bois. Artisans au travail et Atelier création d’objets décoratifs en tissu. Jeux pour enfants. Course en sacs. Balades contées le long du Lié du moulin de Guette es Lièvres vers le four à pain du Vieux Bourg. Chants de marins et animation musicale.

Le midi repas sous chapiteau : jambons à la broche et petite restauration.

amisdupain@gmail.com http://reapprendrelepain.com/

