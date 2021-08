Ribeauvillé Ribeauvillé Haut-Rhin, Ribeauville Fête ou faites du vélo ! Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

2021-08-28 14:00:00 – 2021-08-28 18:00:00

Ribeauvillé Haut-Rhin Pour répondre aux besoins croissants des personnes qui se déplacent à vélo pour venir à la piscine, à la ComCom ou au gymnase, de nouveaux arceaux protégés ont été installés sur le parvis, rue Pierre de Coubertin. L’occasion est donnée à la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé de mettre la petite reine à l’honneur et d’organiser un événement en partenariat avec l’association Cadr67. Vous y trouverez : un stand d’information sur la pratique du vélo,

un stand de contrôle technique avec marquage des vélos pour lutter contre le vol,

