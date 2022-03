Fête Occitane à Capestang Place Jean Jaurès,Capestang (34)

le c.a.c 34 (collectif d’artistes de Capestang) vous propose:Fête Occitane à Capestang (34), le 28 mai 2022.9h – 16h Atelier de chant occitan avec Titouan Billon (info/résa 07.81.10.30.93) A partir de 15h (sur la place du village): Jeux en bois, maquillage pour les enfants, animations-Goûter à la buvette du cac34- Musique fanfare avec Los Manja-Perdigalhs- Danses des Treilles.-Théâtre de rue avec Jacqueline et Marcel.18h Dans les rues du village : Passacarrièra avec La Buffatière Capestanaise, l’école de musique, les fanfares etc.19h : Retour sur la place du village: Grand Charivari!Apéro à la buvette du C.A.C 34. Restauration avec l’association Hand-Ball club de Capestang.20h Ouverture du balèti par Le violon à Bretelles, démonstration de danse des enfants des écoles de Capestang.22h Balèti amb Mbraia Mais aussi! Sensibilisation du 19 au 27 mai :Animacions dins las escolas : interventions en milieu scolaires (maternelles, primaire et collège, école de musique) sur la pratique des danses et musiques traditionnelles. *source : événement [Fête Occitane à Capestang](https://agendatrad.org/e/36008) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

avec Los Manja-Perdigalhs, Danses des Treilles, Jacqueline et MArcel, La Buffatière Capestanaise, Le violon à bretelles et Mbraia Place Jean Jaurès,Capestang (34) Place Jean Jaurès, 34310 Capestang, France

2022-05-28T15:00:00 2022-05-28T19:00:00

