MartignarguesMartignargues Martignargues Martignargues Gard, Martignargues Fête “Ô Cœur des Femmes” 2021 Martignargues Martignargues MartignarguesMartignargues Catégories d’évènement: Gard

Martignargues

Fête “Ô Cœur des Femmes” 2021 Martignargues Martignargues, 4 septembre 2021, MartignarguesMartignargues. Fête “Ô Cœur des Femmes” 2021 2021-09-04 – 2021-09-05

Martignargues Gard Martignargues Gard Martignargues L’association Elles Multiples organise, pour la 25e année consécutive (dont 7é année dans le Gard), une fête, en l’honneur des femmes et de leurs créativités, c’est le festival « Ô Cœur des Femmes 2021″, qui célèbrent les femmes dans toute leur diversité.Vous pourrez y trouver des expositions, des stands, des ateliers, différentes conférences, des séances de soins énergétiques et diverses autres animations.Les différents ateliers et animations sont tout public.* Infos pratiques :- Rendez-vous les 04 et 05 septembre 2021- Tarif(s) : Entrée gratuite, mais certains ateliers et animations peuvent demander un prix libre, en conscience.- Adresse : Ô MAS, chemin du mas de la Draille, 30360 Martignargues- Horaires : Samedi de 14h à 22h30 – Dimanche de 14h à 19h- Respect des mesures sanitaires en vigueur : n’hésitez pas à contacter l’organisateur quelques jours avant le déroulement de l’évènement pour connaître les modalités sanitaires en place elles.multiples@gmail.com +33 6 77 77 97 13 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Martignargues Autres Lieu Martignargues Martignargues Adresse Ville MartignarguesMartignargues lieuville 44.04176#4.177