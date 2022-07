Fête Ntaionale du 14 juillet à Valmont ! Valmont Valmont Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Seine-Maritime Venez faire le 14 juillet à Valmont ! Du 13 au 14, profitez d’un programme riche en animation ! 13 JUILLET :

– 17h château gonflable et ouverture buvette

– 18h animation musicale

– 19h repas convivial

– 22h retraite aux flambeaux

– 23 feu d’artifice 14 JUILLET :

monenvielocale.valmont@gmail.com

