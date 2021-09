Les Monts d'Aunay Les Monts d'Aunay Calvados, Les Monts d'Aunay Fête Notre Dame à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay Les Monts d'Aunay Catégories d’évènement: Calvados

Les Monts d'Aunay

Fête Notre Dame à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, 12 septembre 2021, Les Monts d'Aunay. Fête Notre Dame à Aunay-sur-Odon 2021-09-12 – 2021-09-12 Centre ville Aunay sur Odon

Les Monts d’Aunay Calvados Venez fêter Notre Dame à Aunay-sur-Odon. Pour l’occasion, le Comité des Fêtes organise un grand vide-greniers, avec braderie des commerçants, animations diverses et manège pour enfants. A 11h : messe en musique avec l’Union Musicale. A 14h30 : concert de l’Union Musicale. Venez nombreux ! Inscriptions au vide-greniers le jour J dès 6h à la Mairie. Venez fêter Notre Dame à Aunay-sur-Odon. Pour l’occasion, le Comité des Fêtes organise un grand vide-greniers, avec braderie des commerçants, animations diverses et manège pour enfants. A 11h : messe en musique avec l’Union Musicale. A 14h30 :… +33 2 31 77 71 18 Venez fêter Notre Dame à Aunay-sur-Odon. Pour l’occasion, le Comité des Fêtes organise un grand vide-greniers, avec braderie des commerçants, animations diverses et manège pour enfants. A 11h : messe en musique avec l’Union Musicale. A 14h30 : concert de l’Union Musicale. Venez nombreux ! Inscriptions au vide-greniers le jour J dès 6h à la Mairie. OTBN dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Les Monts d'Aunay Autres Lieu Les Monts d'Aunay Adresse Centre ville Aunay sur Odon Ville Les Monts d'Aunay lieuville 49.02046#-0.6307