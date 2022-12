Fête nordique Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Doubs EUR 0 0 Organisée par la Communauté de Communes du Grand Pontarlier, en partenariat avec l’Espace Nordique Jurassien.

Venez découvrir le site du Gounefay et ses activités nordiques grâce à des animations gratuites.

Au programme : biathlon, balade en raquettes à neige, le ski de fond classique ou skating, réservation obligatoire en ligne.

Et des animations familiales comme l’atelier de construction d’igloo et le concours du plus beau bonhomme de neige ! (Sans réservation).

Cet événement sera annulé en cas de manque d’enneigement. tourisme@grandpontarlier.fr +33 3 81 39 96 48 Pontarlier

