Fête Noël au CCC OD Tours

Tours Indre-et-Loire Tours Indre-et-Loire 7 EUR Cette année, viens fêter Noël avant l’heure au CCC OD ! Le samedi 18 décembre, les médiateurs vous accueillent autour d’activités de Noël réinventées par l’équipe du centre d’art. 11h : « dis, pourquoi ? » autour de la lecture de contes de Noël revisités. Pour les 2-4 ans. Durée 30 à 45 minutes. 4€ par enfant.

14h30 : fabrique tes décorations de Noël en coquilles d’huitres et de moules, d’après la technique des designers hors-studio. Dès 6 ans. Durée 1h15. 7€ par enfant.

16h30 : fabrique des friandises de Noël à partir de recettes revisitées par le Potager contemporain. Dès 11 ans. 15€ par enfant. Offres soumises à l’achat d’un billet adulte. Gratuit pour l’adulte sur présentation de la carte CCC OD LEPASS. Cette année, viens fêter Noël avant l’heure au CCC OD ! Le samedi 18 décembre, les médiateurs vous accueillent autour d’activités de Noël réinventées. 11h : « dis, pourquoi ? » : lecture de contes de Noël revisités.

