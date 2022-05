FÊTE NAUTIQUE (TROPHÉE NATIONAL DE GODILLE ET GRAND CONCOURS DE PÊCHE

FÊTE NAUTIQUE (TROPHÉE NATIONAL DE GODILLE ET GRAND CONCOURS DE PÊCHE, 11 juin 2022, . FÊTE NAUTIQUE (TROPHÉE NATIONAL DE GODILLE ET GRAND CONCOURS DE PÊCHE

2022-06-11 – 2022-06-11 Fête nautique

3e trophée national de godille du Croisic et grand concours de pêche

Club de Croisière Croisicais Chaque année, le CCC organise sa fête nautique avec le Trophée National de godille du CROISIC et un grand concours de pêche. PROGRAMME

samedi 11 juin

Concours de pêche 7h début du pointage sur l’eau

7h30 départ du concours de pêche (*)

17h fin du pointage

18h accueil ancienne criée

19h remise des prix dans l’ancienne criée Pratique de la godille 13h30 Inscriptions et préparation du parcours

14h – 16h découverte et entrainement dans le bassin de la dent creuse

16h- 17h30 3e trophée national de la godille

18h remise des prix dans l’ancienne criée

19h30 pot de l’amitié

21h repas dansant dans l’ancienne criée sur inscription préalable avant le 4 juin Dimanche 12 juin

de 9h à 13h. Animations autour de l’ancienne criée avec le spectacle Tuanake par le groupe Honky Tonk Sail. Puces nautiques autour de l’ancienne criée.

Démonstration de matelotage

Lancer de touline

Jeu d’adresse Breton

Vente de vêtements (*) Concours de pêche – Open Bar du Croisic “no kill”

Concours en bateau au large du Croisic

De nombreux lots : cannes, moulinets, bon d’achats… Infos et bulletins d’inscription sur le site ccroisicais.com Fête nautique

3e trophée national de godille du Croisic et grand concours de pêche

Club de Croisière Croisicais Chaque année, le CCC organise sa fête nautique avec le Trophée National de godille du CROISIC et un grand concours de pêche. PROGRAMME

samedi 11 juin

Concours de pêche 7h début du pointage sur l’eau

7h30 départ du concours de pêche (*)

17h fin du pointage

18h accueil ancienne criée

19h remise des prix dans l’ancienne criée Pratique de la godille 13h30 Inscriptions et préparation du parcours

14h – 16h découverte et entrainement dans le bassin de la dent creuse

16h- 17h30 3e trophée national de la godille

18h remise des prix dans l’ancienne criée

19h30 pot de l’amitié

21h repas dansant dans l’ancienne criée sur inscription préalable avant le 4 juin Dimanche 12 juin

de 9h à 13h. Animations autour de l’ancienne criée avec le spectacle Tuanake par le groupe Honky Tonk Sail. Puces nautiques autour de l’ancienne criée.

Démonstration de matelotage

Lancer de touline

Jeu d’adresse Breton

Vente de vêtements (*) Concours de pêche – Open Bar du Croisic “no kill”

Concours en bateau au large du Croisic

De nombreux lots : cannes, moulinets, bon d’achats… Infos et bulletins d’inscription sur le site ccroisicais.com dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville