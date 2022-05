Fête Nautique Rayet, 25 juin 2022, Rayet.

2022-06-25 – 2022-06-26

EUR Au programme des animations gratuites : ski nautique pour les enfants de moins de 10 ans, tir à l’arc et jeux en bois le samedi 25 juin, puis balades à poneys et jeux en bois le dimanche 26 juin. nTours en bouées tractées pour les enfants de plus de 10 ans, à 10 euros par tour et par personne. nUne buvette et un food truck seront présent sur place, et un repas aura lieu le samedi soir sur réservation.

Des animations gratuites sont au programme, ainsi que des tours en bouée tractée, du tir à l’arc, des balades à poneys… Restauration sur place et repas sur réservation le samedi soir.

+33 6 69 59 71 68

