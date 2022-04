Fête nautique Île-Tudy Île-Tudy Catégories d’évènement: Finistère

Île-Tudy

Fête nautique Île-Tudy, 7 mai 2022, Île-Tudy. Fête nautique Île-Tudy

2022-05-07 09:00:00 – 2022-05-07 17:30:00

Île-Tudy Finistère Démonstration de fumage de poissons, vente de matériel nautique d’occasion et de décorations marines, petite restauration, chorale de chants de marins, la venue du Lougre de l’Odet. maillotudy@orange.fr +33 6 61 98 04 25 Démonstration de fumage de poissons, vente de matériel nautique d’occasion et de décorations marines, petite restauration, chorale de chants de marins, la venue du Lougre de l’Odet. Île-Tudy

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Île-Tudy Autres Lieu Île-Tudy Adresse Ville Île-Tudy lieuville Île-Tudy Departement Finistère

Île-Tudy Île-Tudy Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ile-tudy/

Fête nautique Île-Tudy 2022-05-07 was last modified: by Fête nautique Île-Tudy Île-Tudy 7 mai 2022 finistère Île-Tudy

Île-Tudy Finistère