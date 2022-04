Fête nautique et musicale de La Roche Jaune Plouguiel Plouguiel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouguiel

Fête nautique et musicale de La Roche Jaune Plouguiel, 24 juillet 2022, Plouguiel.
Rue du Port Port de La Roche Jaune Plouguiel

2022-07-24

Plouguiel Côtes d’Armor Plouguiel REPORTE à 2021. Amoureux de la voile et de la tradition les régates sont ouvertes aux vieux gréements, misainiers, croiseurs côtiers, dériveurs, voiles avirons, avirons de mer, kayaks.

Promenades gratuites et commentées en rivière. Parcours nautique, course à la godille. Régates de POP POP.

