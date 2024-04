Fête Nature et J’Artdins La Salvetat-sur-Agout, samedi 20 avril 2024.

Fête Nature et J’Artdins La Salvetat-sur-Agout Hérault

L’association « Le jardin des syrphes » propose une journée autour de la nature, le jardin et l’art.

Thème de la journée « EAU VIVANTE »

Marché de producteurs et artisans locaux

Exposition, bourse aux plantes, tombola, balade botanique et atelier culinaire.

Table ronde à partir de 16h « l’eau, comprendre et agir à notre mesure ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 09:00:00

fin : 2024-04-20 19:00:00

chemin du Redoundel

salle des fêtes

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie

L’événement Fête Nature et J’Artdins La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2024-04-04 par ADT34