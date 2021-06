Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Fête nationale Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Fête nationale Villeneuve-sur-Lot, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Villeneuve-sur-Lot. Fête nationale 2021-07-14 20:30:00 – 2021-07-14 00:00:00 Place l’Amiral Courbet Cale, place Lafayette, Alsace lorraine

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne 20h30 concert à la cale de la marine avec Kilibity

22h30 spectacle pyrosymphonique

Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Place l'Amiral Courbet Cale, place Lafayette, Alsace lorraine Ville Villeneuve-sur-Lot