Veules-les-Roses Veules-les-Roses Seine-Maritime, Veules-les-Roses Fête nationale Veules-les-Roses Veules-les-Roses Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Veules-les-Roses

Fête nationale Veules-les-Roses, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Veules-les-Roses. Fête nationale 2021-07-14 11:45:00 11:45:00 – 2021-07-14

Veules-les-Roses Seine-Maritime 11h45 : Cérémonie commémorative (Place de la Mairie)

13h : Repas citoyen, apportez votre pique-nique (Place de la Mairie)

21h15 : Spectacle son et lumière “La Chevauchée Héroïque” par la Compagnie du Graal (Place de la Mairie).

Tarif 10€/adulte et gratuit/-10 ans. 11h45 : Cérémonie commémorative (Place de la Mairie)

13h : Repas citoyen, apportez votre pique-nique (Place de la Mairie)

21h15 : Spectacle son et lumière “La Chevauchée Héroïque” par la Compagnie du Graal (Place de la Mairie).

Tarif 10€/adulte et… +33 2 35 97 64 11 11h45 : Cérémonie commémorative (Place de la Mairie)

13h : Repas citoyen, apportez votre pique-nique (Place de la Mairie)

21h15 : Spectacle son et lumière “La Chevauchée Héroïque” par la Compagnie du Graal (Place de la Mairie).

Tarif 10€/adulte et gratuit/-10 ans. dernière mise à jour : 2021-07-04 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Veules-les-Roses Étiquettes évènement : Autres Lieu Veules-les-Roses Adresse Ville Veules-les-Roses lieuville 49.87724#0.79822