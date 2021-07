Veules-les-Roses Veules-les-Roses Seine-Maritime, Veules-les-Roses Fête nationale Veules-les-Roses Veules-les-Roses Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Veules-les-Roses Seine-Maritime Dès 20h : Bal “masqué” des pompiers (Place de la Mairie) – Port du masque obligatoire

21h30 : Retraite aux flambeaux (distribution et départ Place de la Mairie)

23h : Feu d’artifice (Front de mer)

dernière mise à jour : 2021-07-04

