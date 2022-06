FÊTE NATIONALE Uckange Uckange Catégories d’évènement: Moselle

Moselle Uckange Vous l’attendiez tous…Le grand retour du feu d’artifice !

Levez les yeux et profitez du magnifique spectacle coloré !

Au programme : Une distribution gratuite de lampions aux enfants accompagnés de parents, le bal populaire animé par Eric Gérold Animations et le feu d’artifice.

Buvette et restauration sur place. Venez nombreux ! com@uckange.fr +33 3 82 86 36 36 https://sites.google.com/uckange.fr/mairie-uckange/home/f%C3%AAte-nationale Ville d’Uckange

