Fête nationale Truchtersheim Truchtersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Truchtersheim

Fête nationale Truchtersheim, 13 juillet 2022, Truchtersheim. Fête nationale

20A rue de la Gare Truchtersheim Bas-Rhin

2022-07-13 – 2022-07-13 Truchtersheim

A l'occasion de la Fête Nationale, la soirée débutera à 19h00, sur le parvis de l'Espace Terminus à Truchtersheim, en présence des élus, afin de mettre à l'honneur les sapeurs-pompiers de l'unité territoriale de Truchtersheim et s'en suivra un défilé jusqu'au stade de football. La soirée se poursuivra sur le parking du stade avec une animation musicale par le groupe Octopulse. En point d'orgue, le feu d'artifice musical à 23h ! A partir de minuit, une ambiance musicale au biergarten clôturera les festivités. Entrée libre – Grillades et tartes flambées.

+33 3 88 69 60 30

