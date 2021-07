Huisseau-sur-Mauves Huisseau-sur-Mauves Huisseau-sur-mauves, Loiret Fête Nationale sportive et festive Huisseau-sur-Mauves Huisseau-sur-Mauves Catégories d’évènement: Huisseau-sur-mauves

Loiret

Fête Nationale sportive et festive Huisseau-sur-Mauves, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Huisseau-sur-Mauves. Fête Nationale sportive et festive 2021-07-13 08:30:00 08:30:00 – 2021-07-14 16:30:00 16:30:00

Huisseau-sur-Mauves Loiret Huisseau-sur-Mauves Rendez-vous le mardi 13 et le mercredi 14 juillet devant la salle des fêtes ! Admirez notre feu d’artifice à l’occasion de la fête nationale. Le lendemain, vous pourrez participer à des activités ludiques et sportives, notamment une marche de 6 km et pour les plus téméraires une marche de 11 km, ainsi qu’un concours de pétanque (inscription obligatoire au bar des Tourelles avant le 3 juillet). A partir de 11 heures, une buvette sera installée devant la salle du Vivier. Venez célébrer la fête nationale à travers de multiples activités à Huisseau-sur-Mauves ! +33 2 38 80 73 73 https://www.huisseausurmauves.fr/ Rendez-vous le mardi 13 et le mercredi 14 juillet devant la salle des fêtes ! Admirez notre feu d’artifice à l’occasion de la fête nationale. Le lendemain, vous pourrez participer à des activités ludiques et sportives, notamment une marche de 6 km et pour les plus téméraires une marche de 11 km, ainsi qu’un concours de pétanque (inscription obligatoire au bar des Tourelles avant le 3 juillet). A partir de 11 heures, une buvette sera installée devant la salle du Vivier. Pixabay dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Huisseau-sur-mauves, Loiret Étiquettes évènement : Autres Lieu Huisseau-sur-Mauves Adresse Ville Huisseau-sur-Mauves lieuville 47.89414#1.70207