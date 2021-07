Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer, Var Fête Nationale : soirée mousse avec DJ Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer Catégories d’évènement: Saint-Mandrier-sur-Mer

Var

Fête Nationale : soirée mousse avec DJ Saint-Mandrier-sur-Mer, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Saint-Mandrier-sur-Mer. Fête Nationale : soirée mousse avec DJ 2021-07-14 21:30:00 21:30:00 – 2021-07-14 quai d’Honneur Place des Résistants

Saint-Mandrier-sur-Mer Var Saint-Mandrier-sur-Mer Soirée mousse ouverte à tous animée par Volcano DJ Party Tour. Venez nombreux ! +33 6 33 43 31 71 dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Mandrier-sur-Mer, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Mandrier-sur-Mer Adresse quai d'Honneur Place des Résistants Ville Saint-Mandrier-sur-Mer lieuville 43.07732#5.92834