Fête nationale : soirée dansante Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

Fête nationale : soirée dansante Villers-sur-Mer, 14 juillet 2022, Villers-sur-Mer. Fête nationale : soirée dansante Villers-sur-Mer

2022-07-14 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-14 01:00:00 01:00:00

Villers-sur-Mer Calvados Cette année, le feu d’artifice est décalé au 22 juillet pour cause de marées défavorables.

Mais vous pourrez profiter de la fête nationale avec une soirée dansante sur la place de la mairie !

18h – 22h : bal dansant

22h – 1h : DJ Set Cette année, le feu d’artifice est décalé au 22 juillet pour cause de marées défavorables.

Mais vous pourrez profiter de la fête nationale avec une soirée dansante sur la place de la mairie !

18h – 22h : bal dansant

22h – 1h : DJ Set Cette année, le feu d’artifice est décalé au 22 juillet pour cause de marées défavorables.

Mais vous pourrez profiter de la fête nationale avec une soirée dansante sur la place de la mairie !

18h – 22h : bal dansant

22h – 1h : DJ Set Villers-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-sur-Mer Autres Lieu Villers-sur-Mer Adresse Ville Villers-sur-Mer lieuville Villers-sur-Mer Departement Calvados

Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-sur-mer/

Fête nationale : soirée dansante Villers-sur-Mer 2022-07-14 was last modified: by Fête nationale : soirée dansante Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer 14 juillet 2022 Calvados Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer Calvados