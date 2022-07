Fête nationale Sermaises Sermaises Catégories d’évènement: Loiret

Loiret Sermaises A partir de 19h30 : revue des sapeurs-pompiers suivie d’un dîner champêtre.

A partir de 22h15 : Distribution de lampions , retraite aux flambeaux et feu d’artifice sonorisé.

