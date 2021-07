Sens-Beaujeu Sens-Beaujeu Cher, Sens-Beaujeu Fête nationale Sens-Beaujeu Sens-Beaujeu Catégories d’évènement: Cher

Sens-Beaujeu

Fête nationale Sens-Beaujeu, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Sens-Beaujeu. Fête nationale 2021-07-14 – 2021-07-14

Sens-Beaujeu Cher Sens-Beaujeu La municipalité de Sens-Beaujeu organise une journée festive pour la fête nationale du 14 juillet. Au programme :

– 11h : défilé

– 12h15 : pot républicain

– 20h : concert « Les affoubertis » (pique-nique, restauration et buvette sur place)

– 22h : retraite aux flambeaux

Lieu Sens-Beaujeu