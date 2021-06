Senones Senones Senones, Vosges FÊTE NATIONALE Senones Senones Catégories d’évènement: Senones

Vosges

FÊTE NATIONALE Senones, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Senones. FÊTE NATIONALE 2021-07-13 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-13 23:00:00 23:00:00

Senones Vosges Festivités de la fête nationale ! Assistez au concert et au bal populaire organisé par Senones en Fête ce 13 juillet.

Au programme : bonne humeur, musique et apéritif sur la place Thumann. À 23h profitez de magnifiques feux d’artifices au-dessus des étangs. En savoir plus :

Senones en fête

senonesenfete@laposte.net Plixbay dernière mise à jour : 2021-06-22 par

