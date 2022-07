Fête nationale Santeau, 14 juillet 2022, Santeau.

Fête nationale

Santeau Loiret

2022-07-14 – 2022-07-14

Santeau

Loiret

Santeau

A l’occasion de la fête nationale , le comité des fêtes de Santeau vous donne rendez-vous place de la mairie pour des jeux à partir de 16h.

A partir de 19h : apéritif et repas offerts par la municipalité aux habitants avec entrée , viandes froides , et accompagnements , fromages , dessert et boissons.

Inscription obligatoire jusqu’au 4 Juillet.

+33 2 38 39 85 84 http://www.ccdp.fr/fr/territoire/1493/santeau

A l’occasion de la fête nationale , le comité des fêtes de Santeau vous donne rendez-vous place de la mairie pour des jeux à partir de 16h.

A partir de 19h : apéritif et repas offerts par la municipalité aux habitants avec entrée , viandes froides , et accompagnements , fromages , dessert et boissons.

Inscription obligatoire jusqu’au 4 Juillet.

Fête nationale

Santeau

dernière mise à jour : 2022-07-07 par