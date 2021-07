Sainte-Jalle Sainte-Jalle Drôme, Sainte-Jalle Fête nationale Sainte-Jalle Sainte-Jalle Catégories d’évènement: Drôme

Sainte-Jalle Drôme 13 juillet : apéritif musical (19h), feu d’artifice (22h), bal DJ (22h30), buvette et petite restauration. 14 juillet : concours de pétanque en doublettes montées, buvette et petite restauration (14h30) http://www.sainte-jalle.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-08 par

