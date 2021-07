Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Fête Nationale Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

Fête Nationale Saint-Rémy-de-Provence, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Saint-Rémy-de-Provence. Fête Nationale 2021-07-14 19:00:00 – 2021-07-14

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône 19h : Centre-ville

Apéritif concert avec l’orchestre « New-Zik ».



21h30 : Départ de la Mairie, arrivée au stade Jan Léger

Pégoulade avec la dame de Saint-Rémy et ses demoiselles d’honneur.



22h : Stade Jan Léger

Spectacle pyrotechnique offert par la municipalité (annulé si conditions météorologiques mauvaises)



22h30 : centre-ville

Grand bal avec l’orchestre « New-Zik ».



Respect des règles sanitaires en vigueur. Découvrez le programme de la Fête Nationale à Saint-Rémy-de-Provence 19h : Centre-ville

Apéritif concert avec l’orchestre « New-Zik ».



21h30 : Départ de la Mairie, arrivée au stade Jan Léger

Pégoulade avec la dame de Saint-Rémy et ses demoiselles d’honneur.



22h : Stade Jan Léger

Spectacle pyrotechnique offert par la municipalité (annulé si conditions météorologiques mauvaises)



22h30 : centre-ville

Grand bal avec l’orchestre « New-Zik ».



Respect des règles sanitaires en vigueur. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Rémy-de-Provence Adresse Ville Saint-Rémy-de-Provence