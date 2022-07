Fête Nationale Saint-Pompain Saint-Pompain Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Pompain

Fête Nationale Saint-Pompain, 14 juillet 2022, Saint-Pompain. Fête Nationale

Saint-Pompain Deux-Sèvres

2022-07-14 – 2022-07-14 Saint-Pompain

Deux-Sèvres Saint-Pompain Rendez -vous au stade à 17h pour des jeux libres (pétanque, palet…), tables à disposition pour un pique-nique.

Feu d’artifice à 23h. Rendez -vous au stade à 17h pour des jeux libres (pétanque, palet…), tables à disposition pour un pique-nique.

Feu d’artifice à 23h. +33 5 49 06 01 73 Rendez -vous au stade à 17h pour des jeux libres (pétanque, palet…), tables à disposition pour un pique-nique.

Feu d’artifice à 23h. Fête Nationale

Saint-Pompain

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Pompain Autres Lieu Saint-Pompain Adresse Saint-Pompain Deux-Sèvres Ville Saint-Pompain lieuville Saint-Pompain Departement Deux-Sèvres

Fête Nationale Saint-Pompain 2022-07-14 was last modified: by Fête Nationale Saint-Pompain Saint-Pompain 14 juillet 2022 Saint-Pompain Deux-Sèvres

Saint-Pompain Deux-Sèvres