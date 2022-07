Fête Nationale Saint-Paterne-Racan Saint-Paterne-Racan Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Saint-Paterne-Racan Fête Nationale au Stade à partir de 19h

Buvette – restauration par le Comité des Fêtes

20h : Démonstration de manœuvres de secours JSP

21h : Retraite aux flambeaux

Danse avec l’Expression Corporelle

Musique avec l’EMEDC & Les Danseux du Nais

Danse traditionnelle Gabonaise

Feu d’Artifice à partir de 23h

Animation Musicale Spyder Prod Fête Nationale au Stade à partir de 19h

