Fête Nationale Saint-Maixent-de-Beugné Saint-Maixent-de-Beugné Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-de-Beugné

Fête Nationale Saint-Maixent-de-Beugné, 14 juillet 2022, Saint-Maixent-de-Beugné. Fête Nationale

Saint-Maixent-de-Beugné Deux-Sèvres

2022-07-14 – 2022-07-14 Saint-Maixent-de-Beugné

Deux-Sèvres Saint-Maixent-de-Beugné Sur le parking de la salle des fêtes

Concours de palets en doublettes organisé par l’association Beugn’aise.

Inscriptions 10€ par doublette à partir de 10 h, pré-inscription conseillée au 06 84 51 10 86.

Animations pour les enfants.

Buvette et restauration sur place. Sur le parking de la salle des fêtes

Saint-Maixent-de-Beugné

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Maixent-de-Beugné Autres Lieu Saint-Maixent-de-Beugné Adresse Saint-Maixent-de-Beugné Deux-Sèvres Ville Saint-Maixent-de-Beugné lieuville Saint-Maixent-de-Beugné Departement Deux-Sèvres

Fête Nationale Saint-Maixent-de-Beugné 2022-07-14 was last modified: by Fête Nationale Saint-Maixent-de-Beugné Saint-Maixent-de-Beugné 14 juillet 2022 Saint-Maixent-de-Beugné Deux-Sèvres

Saint-Maixent-de-Beugné Deux-Sèvres