Fête nationale Saint-Gaultier Saint-Gaultier Catégories d’évènement: 36800

Saint-Gaultier

Fête nationale Saint-Gaultier, 13 juillet 2022, Saint-Gaultier. Fête nationale Saint-Gaultier

2022-07-13 22:30:00 22:30:00 – 2022-07-13

Saint-Gaultier 36800 Saint-Gaultier À 22h30: retraite aux flambeaux à partir du champ de foire. 23h: feu d’artifice à l’Ilon. 23h30 bal populaire sur le champ de foire. Feu d’artifice et bal populaire st-gaultier.mairie@wanadoo.fr +33 2 54 01 66 00 http://www.mairie-saintgaultier.fr/ À 22h30: retraite aux flambeaux à partir du champ de foire. 23h: feu d’artifice à l’Ilon. 23h30 bal populaire sur le champ de foire. Saint-Gaultier

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 36800, Saint-Gaultier Autres Lieu Saint-Gaultier Adresse Ville Saint-Gaultier lieuville Saint-Gaultier Departement 36800

Saint-Gaultier Saint-Gaultier 36800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gaultier/

Fête nationale Saint-Gaultier 2022-07-13 was last modified: by Fête nationale Saint-Gaultier Saint-Gaultier 13 juillet 2022 36800 Saint-Gaultier

Saint-Gaultier 36800