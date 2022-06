Fête nationale Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Fête nationale Saint-Astier, 14 juillet 2022, Saint-Astier. Fête nationale

centre ville et Petit Pré Saint-Astier Dordogne

2022-07-14 – 2022-07-14 Saint-Astier

Dordogne 18h : animation en centre-ville. Bal en soirée (pl. de la République).

23h : feu d’artifice au Petit Pré.

