Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Orne, Sablons sur Huisne Fête nationale Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’évènement: Orne

Sablons sur Huisne

Fête nationale Sablons sur Huisne, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Sablons sur Huisne. Fête nationale 2021-07-13 – 2021-07-13 La Ballastière Condé sur Huisne

Sablons sur Huisne Orne Sablons sur Huisne Au parc des sports et loisirs à Condé sur Huisne restauration à partir de 19h30 organisée par l’Association Festive Condéenne – places assises limitées.

À 22 heures retraite aux flambeaux avec Condé Music suivi d’un feu d’artifice musical & musique à suivre à l’issue du feu d’artifice. Au parc des sports et loisirs à Condé sur Huisne restauration à partir de 19h30 organisée par l’Association Festive Condéenne – places assises limitées.

À 22 heures retraite aux flambeaux avec Condé Music suivi d’un feu d’artifice musical & musique… +33 2 33 73 34 01 Au parc des sports et loisirs à Condé sur Huisne restauration à partir de 19h30 organisée par l’Association Festive Condéenne – places assises limitées.

À 22 heures retraite aux flambeaux avec Condé Music suivi d’un feu d’artifice musical & musique à suivre à l’issue du feu d’artifice. dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sablons sur Huisne Étiquettes évènement : Autres Lieu Sablons sur Huisne Adresse La Ballastière Condé sur Huisne Ville Sablons sur Huisne lieuville 48.37919#0.84489